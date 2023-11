Фондовые индексы США завершили торги в понедельник без единой динамики

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing.

Важным фактором, который определит направление движения рынка в ближайшие дни, станут данные о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых запланирована на вторник.

По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

Негативной новостью для рынка стало изменение Moody's прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".

В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.

Дефицит госбюджета США в октябре составил $66,564 млрд, что на 24,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($87,874 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 26,7% и достигли $403,434 млрд против $318,5 млрд годом ранее.

Расходы выросли на 15,7% - до $469,997 млрд по сравнению с $406,374 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу практически удвоились и составили $88,9 млрд против $47,6 млрд в октябре прошлого года. Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 финансового года. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 финансовом году.

Цена акций Boeing Co. увеличилась на 4% в понедельник. Авиакомпания Emirates Airline заключил контракт на закупку 95 самолетов у компании на сумму $52 млрд в ходе авиасалона в Дубае, а турецко-германский авиаперевозчик SunExpress подписал контракт на поставку 45 самолетов модели 737 с опцией дозаказа еще 45 лайнеров. Кроме того, по данным западных СМИ, правительство Китая близко к тому, чтобы отменить запрет на использование в стране самолетов 737 Max.

Бумаги NVIDIA Corp. подорожали на 0,6% после того, как компания представила новый чип. Таким образом, рост котировок акций компании был зафиксирован по итогам девятых торгов подряд, чего не происходило с декабря 2016 года.

Котировки бумаг Tesla выросли на 4,2% на новости о том, что крупнейший государственный пенсионный фонд США Calpers увеличил позиции в этом производителе электромобилей. Кроме того, западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти Индии рассматривают просьбу Tesla о снижении пошлин на ввоз электромобилей.

Между тем стоимость бумаг Tyson Foods снизилась за день на 2,8%. Производитель продуктов питания в четвертом финквартале (июль-сентябрь) получил выручку ниже ожиданий экспертов, а также дал слабый прогноз на текущий фингод.

Кроме того, цена бумаг Amazon.com Inc. уменьшилась на 0,7%, Home Depot Inc. - на 1,2%, Target Corp. - на 1%, Intel Corp. и Nike Inc. - на 1,6%, Apple Inc. - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,8%, Cisco Systems Inc. - на 0,7% и International Business Machines Corp. - на 0,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 54,77 пункта (на 0,16%) - до 34337,87 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Walt Disney Co. и Merck & Co., подорожавшие на 1,3% и 1,1% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 3,69 пункта (на 0,08%) и составило 4411,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 30,36 пункта (на 0,22%) - до 13767,74 пункта.