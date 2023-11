Рынок акций США резко вырос, подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с апреля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США.

Подъем S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов стал максимальным с апреля.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

"Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий, и это воодушевляющий сигнал для рынков, поскольку это говорит о том, что повышение ставки ФРС в декабре исключено", - отмечает аналитик Global X Даманик Дантес, слова которого приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.

"Тенденция к замедлению инфляции сохраняется, и это улучшает настрой инвесторов, а также дает надежду на то, что "мягкая посадка" американской экономики все еще возможна, если не гарантирована, - отмечает главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Бэйрд. - Фондовый рынок США, который, казалось, ждал катализатора, способного задать ему направление на ближайшую перспективу, получил его".

Котировки акций банков подскочили по итогам торгов во вторник. Стоимость бумаг Bank of America Corp. поднялась на 5,5%, Morgan Stanley - на 4,4%, Citigroup Inc. - на 3,9%, Goldman Sachs Group Inc. - на 3,6%, Wells Fargo & Co. - на 3,2%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,8%.

Акции региональных банков Truist Financial Corp., First Horizon Corp. и M&T Bank Corp. подорожали на 5,6%, 7,5% и 5,5% соответственно.

Бумаги Home Depot Inc. выросли в цене на 5,4%. Чистая прибыль и выручка Home Depot в третьем финквартале снизились, но оказались лучше ожиданий рынка. В то же время компания ухудшила прогнозы на текущий фингод.

Капитализация Boeing Co. увеличилась на 1,4%. Авиастроительный концерн во вторник заключил соглашение с авиакомпанией Ethiopian Airlines, в соответствии с которым она приобретет 11 самолетов 787 Dreamliner и 20 лайнеров 737 MAX, а также сможет дозаказать еще 36 самолетов этих двух моделей в будущем.

Бумаги Crocs Inc. подорожали на 10,2% на новости о том, что производитель обуви выпустит совместную коллекцию с McDonald's Corp.

Стоимость акций McDonald's увеличилась на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 489,83 пункта (1,43%) и составил 34827,7 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 84,15 пункта (1,91%) - до 4495,7 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 326,64 пункта (2,37%) и составил 14094,38 пункта.