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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Профицит баланса расчетов в иностранной валюте по ВЭД РФ в сентябре вырос в 10 раз м/м

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сальдо внешней торговли РФ для поставок с расчетами в иностранной валюте, определенное по методологии платежного баланса, в сентябре выросло в 9,7 раза до $5,1 млрд по сравнению с августом, когда оно стало положительным, равным $0,5 млрд, после отрицательного сальдо в июне ($1,2 млрд) и июле ($2,6 млрд). Это следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В сентябре положительное сальдо внешней торговли РФ товарами и услугами выросло в 1,9 раза по сравнению с августом ($7,0 млрд) и в 4,7 раза по сравнению с июлем (в этом месяце оно упало в 2,8 раза по сравнению с июнем – до $2,8 млрд с $5,8 млрд).

В сентябре для оплаты 40,5% экспорта ($17,6 млрд) и 31,4% (новый рекордный уровень долевого показателя) импорта ($9,5 млрд) были использованы российские рубли.

Отсюда следует, что в сентябре поступления в иностранной валюте за экспорт составили $25,9 млрд после $23,3 млрд в августе (рост на 11%) и $20,0 млрд в июле, а импорт был оплачен иностранной валютой на $20,8 млрд после $22,7 млрд в августе (снижение на 9%) и $22,6 млрд в июле.

Согласно обновленным данным, сальдо нерублевых расчетов по внешнеэкономическим операциям в первые месяцы 2023 года было положительным: в январе - $2,9 млрд, в феврале - $1,2 млрд, в марте - $2,2 млрд, в апреле - отрицательным (-$0,4 млрд), в мае - снова положительным в $1,5 млрд, затем в июне и июле - отрицательным (соответственно -$1,2 млрд и -$2,6 млрд), после чего в августе стало положительным ($0,5 млрд). То есть в сентябре положительное сальдо нерублевых расчетов по внешнеэкономическим операциям ($5,1 млрд было на 20% больше совокупного сальдированного результата за предыдущие пять месяцев ($4,2 млрд).

Анализ по разным категориям валют показывает, что если в июне причиной формирования валютного дефицита стали расчеты в валютах прочих ("дружественных") государств (дефицит $1,5 млрд), тогда как в валютах недружественных государств еще сохранялся профицит ($0,3 млрд), то в июле дефицит в валютах дружественных государств усилился до $1,8 млрд, и впервые сформировался дефицит по расчетам в недружественных валютах в размере $0,7 млрд. В августе профицитными стали расчеты как в валютах дружественных государств ($0,2 млрд), так и недружественных ($0,3 млрд), в сентябре профицит в валютах дружественных государств укрепился в 14,7 раза, до $3,0 млрд, недружественных - в 6,6 раза, до $2,1 млрд.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Этот фактор определил устойчивое снижение курса рубля в летние месяцы 2023 года и рост в сентябре.

ЦБ РФ
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