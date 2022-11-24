Суд снял запрет на продажу флота и недвижимости Мурманского пароходства

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области отменил обеспечительные меры, введенные в ноябре 2021 года, в виде запрета конкурсному управляющему АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом) заключать договор купли-продажи имущества ММП, проданного на аукционе за 1,771 млрд рублей.

Определение суда вынесено 22 ноября и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Об отмене обеспечительных мер ходатайствовал один из залоговых кредиторов ММП - ООО "Решение" (Москва). В своем заявлении компания указала, что "отпали обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер", так как суды первой и апелляционной инстанции признали торги недействительными.

Спорные торги состоялись 26 ноября 2021 года. На них за 1,771 млрд рублей были выставлены два накатных судна "Капитан Данилкин" и "Юрий Аршеневский", навалочное судно "Грумант", ледокол "Владимир Игнатюк", нефтеналивное судно "Котлас" и пассажирское "Клавдия Еланская", гостиница "Моряк", здание в Портовом проезде с крытой и открытой автостоянками в Мурманске, помещения в здании на набережной Тараса Шевченко в Москве, несколько земельных участков и право долгосрочной аренды на землю. Приобретателем имущества должно было стать ООО "Кассиопея" (Москва), созданное 30 сентября 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Решение" принадлежит ООО УК "МСК Менеджмент", бенефициаром которого является Алексей Богачев, владелец банка "Система" (Москва, 244-е место по размеру активов по итогам 2021 года в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА").

Как сообщалось, в настоящее время на открытые торги посредством публичного предложения выставлено различное имущество ММП, в том числе компания Murmansk shipping limited (Гонконг) за 1,025 млн рублей, 100 акций АО "Межрегиональная компания "Белкомур" за 294,3 тыс. рублей (заявки принимаются до 26 декабря).

В октябре было продано ООО "Трест Мурманскморстрой", дочерняя компания ММП. Победителем признано ООО "Инвестторги" (Москва) с предложением 3,6 млн рублей при начальной цене лота 38,649 млн рублей.

В сентябре продана картина "Поморяне. Вечер" Николая Рериха. Начальная цена лота составляла 82,35 млн рублей. Победитель ИП Людмила Михайлюк предложила за картину 24,242 млн рублей. Также в сентябре было продано право требования к бенефициару ММП Николаю Куликову на 46,197 млн рублей. Победитель - ООО "Инвестторги" (Москва) - предложил за лот 2,525 млн рублей.

В апреле удалось реализовать движимое имущество ММП: катер, четыре автомобиля, гидравлический погрузчик, два гребных винта, два гребных вала. Суммарно аукцион принес 22,728 млн рублей.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2023 года.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.