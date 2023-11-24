Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Сбербанк запустил пилотный проект по исламской ипотеке в двух регионах РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил пилотную "Ипотеку Мурабаха" в двух регионах России, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" объявили о запуске пилотного продукта "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане", - говорится в сообщении.

В договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Это соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

Ипотека будет доступна на первичном и вторичном рынке жилья Башкортостана и на первичном рынке Дагестана. "Первичку" можно купить только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.

Уточняется, что исламская ипотека доступна всем гражданам России вне зависимости от вероисповедания на сумму от 300 тыс. до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Еще одно отличие ипотеки – она сертифицирована Шариатским консультационным советом, добавил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Падение акций Polymetal превысило 9%

Падение акций Polymetal превысило 9%

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

BASF изучает продажу Wintershall Dea

BASF изучает продажу Wintershall Dea

Правительство утвердило квоты на вывоз удобрений до конца мая 2024 года

Суд в Москве взыскал с Credit Suisse $13,6 млн в пользу банка "Зенит"

Суд в Москве взыскал с Credit Suisse $13,6 млн в пользу банка "Зенит"

Суд начал процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Падение акций Polymetal превысило 15% на корпоративных новостях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });