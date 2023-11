Сбербанк запустил пилотный проект по исламской ипотеке в двух регионах РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил пилотную "Ипотеку Мурабаха" в двух регионах России, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" объявили о запуске пилотного продукта "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане", - говорится в сообщении.

В договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Это соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

Ипотека будет доступна на первичном и вторичном рынке жилья Башкортостана и на первичном рынке Дагестана. "Первичку" можно купить только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.

Уточняется, что исламская ипотека доступна всем гражданам России вне зависимости от вероисповедания на сумму от 300 тыс. до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Еще одно отличие ипотеки – она сертифицирована Шариатским консультационным советом, добавил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.