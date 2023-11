Стоимость нематериальных активов крупнейших компаний мира выросла на 8% за год

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость нематериальных активов, принадлежащих крупнейшим компаниям мира, выросла на 8% за последний год. Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой фирмы Brand Finance.

В 2023 году она составляет $61,9 трлн по сравнению с $57,3 трлн в прошлом году.

За этот же период стоимость материальных активов компаний практически не изменилась, отмечается в сообщении.

Apple Inc. сохранила за собой звание мирового лидера: стоимость нематериальных активов компании выросла на 17% до $2,68 трлн.

На второе место поднялась Microsoft Corp. (+46%, до $2,32 трлн) и отодвинула на третью позицию Saudi Aramco (+3,5%, до $1,85 трлн). Четвертое место заняла Alphabet Inc. (+68%, до $1,44 трлн), сместив на пятую строчку Amazon.com Inc. (+40%, до $1,22 трлн). На шестом месте остался производитель электромобилей Tesla (+15%, до $776 млрд).

На седьмое место взлетела Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), нематериальные активы которой подорожали в 5,4 раза (до $707 млрд). В прошлом году компания занимала всего лишь 61-ю строчку в рейтинге.

В десятку лидеров вошли также фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. (+55%, до $522 млрд), страховщик UnitedHealth Group (-2%, до $516 млрд) и Visa Inc. (+9%, до $493 млрд).

Существенное сокращение стоимости активов среди компаний из топ-30 было отмечено у Johnson & Johnson (-13%, до $398 млрд), Exxon Mobil (-16%, до $245 млрд), Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. (в обоих случаях 10%, до $243 млрд), Verizon Communications (-12%, до $232 млрд).

Нематериальные активы – это идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физического содержания. Их можно разделить на три категории: права (включая договоры аренды, соглашения, контракты), отношения (включая обученную рабочую силу) и интеллектуальную собственность (включая бренды, патенты, авторские права).

В рейтинг Brand Finance Global Intangible Finance Tracker, отслеживающий стоимость нематериальных активов, входят свыше 59 тыс. компаний с совокупной капитализацией более $120 трлн, акции которых торгуются на открытом рынке, из 150 государств.