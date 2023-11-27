Минпромторг предложил продлить кредитование приоритетного импорта, сократив субсидии до 50% ставки ЦБ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Размер субсидирования из федерального бюджета льготных кредитов на закупку приоритетного промышленного импорта с начала следующего года может быть сокращен до 50% с 70% от ключевой ставки ЦБ. Соответствующие изменения в правила предоставления субсидий (895-е постановление правительства от 18 мая 2022 года) подготовлены Минпромторгом и размещены на сайте regulation.gov.ru.

"Субсидии предоставляются кредитным организациям в размере: 70% ключевой ставки Центрального банка РФ по 31 декабря 2023 года; 50% ключевой ставки (...) с 1 января 2024 года", - говорится в проекте документа.

При этом "отдельным решением правительства РФ может устанавливаться иной размер субсидии для кредитной организации по кредитным соглашениям".

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в РФ в мае 2022 года. Она позволяет импортерам привлекать кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. Выборка по кредиту должна быть осуществлена в срок до 30 октября 2023 года в случае финансирования импортного контракта или в срок до 31 декабря 2023 г. в случае импорта в рамках инвестпроекта или если изготовление и поставка продукции по которому превышает 12 месяцев.

Минпромторг предлагает с 1 января 2024 года осуществлять выдачу льготных кредитов на новых условиях: ставка по ним не должна превышать 50% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 п.п. Выборка кредита должна быть произведена до 31 октября следующего года.

Перечень приоритетной для импорта продукции, как ранее отмечали в Минпромторге, включает машины, технику и оборудование, комплектующие и материалы (в том числе медицинское и телекомоборудование), продукцию химической и фармацевтической отраслей, контейнеры, продукцию металлургической отрасли и прочие (в том числе продукция легкой, пищевой, лесопромышленной отраслей). В августе правительство РФ расширило программу поддержки импорта, распространив ее на лизинг оборудования.