Uber подключит к сервису такси в Лондоне легендарные черные кэбы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в начале 2024 года запустит в Лондоне сервис поездок на легендарных черных кэбах (такси), сообщает сайт компании.

Первые водители кэбов уже зарегистрировались на платформе Uber, к январю их будет несколько сотен, рассчитывают в компании. Воспользоваться их услугами можно будет в 2024 году. Первые шесть месяцев они смогут пользоваться платформой Uber без комиссии, передает Reuters.

Ассоциация лицензированных водителей такси (Licensed Taxi Drivers' Association, LTDA), которая представляет интересы примерно 10 тысяч из 15 тысяч водителей кэбов в Лондоне, высказалась против этого сотрудничества и отметила, что Uber с организацией не консультировалась перед этим "односторонним" объявлением.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы марать репутацию традиционного, всемирно известного бизнеса черных кэбов, поставив их рядом с Uber, ее давними проблемами с безопасностью и всем прочим", - заявил генеральный секретарь LTDA Стив МакНамара.

Он добавил, что у водителей, входящих в организацию, не будет заинтересованности в таком партнерства, тем более, что их бизнес значительно вырос со времен пандемии на фоне рекордного спроса на такси, распространения приложений вызова и значительным инвестициям в электромобили.

Uber начала работать в Лондоне более десяти лет назад, ее приложением каждую неделю пользуются миллионы человек, подсчитали в компании. Компания уже нанимала водителей кэбов в 2016 году, но в 2017 году свернула эту инициативу на фоне практически полного отсутствия притока водителей, которых в ее сервисе насчитывалось немногим более 100. По мнению Uber, в этот раз для запуска проекта достаточно будет привлечь несколько сотен водителей, пишет FT. При этом водители кэбов давно критикуют Uber, которая, по их мнению, угрожает их "живому сервису". Противостояние сторон было на пике в 2014 года, когда таксисты блокировали улицы в знак протеста против Uber.

Черные кэбы - историческая часть лондонской транспортной системы. Их водители обязаны сдавать специальный экзамен на знание улиц города и тысяч маршрутов на память. Им одним разрешено подбирать на улице "голосующих" пассажиров или находить клиентов на стоянках.

Приложение Uber позволяет заказывать традиционные такси в 33 странах. В прошлом месяце компания развернула такой сервис в Париже. В Европе и на Ближнем Востоке на классические такси приходится более 10% всех поездок Uber.One driver, Hameed Hameedi, said he was on board, becoming the first London cab driver to sign up. He said it could be a "huge advantage" to the trade.