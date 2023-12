Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американский рынок акций в понедельник взял передышку после существенного подъема в последние дни, индексы снизились на 0,1-0,8%.

Сессию в пятницу S&P 500 завершил на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%. При этом все три индекса завершили "в плюсе" пятую неделю подряд на фоне падения доходностей гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году.

Однако в понедельник доходность госбумаг выросла после заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным, пишет MarketWatch.

Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок.

Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест в экономике США будут меньше 200 тыс. по итогам второго месяца подряд, отмечает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее мнению, чем ниже будет показатель, тем больше будет давление на "ястребов" ФРС.

Заказы промышленных предприятий США в октябре уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

В сентябре, согласно уточненным данным, объем заказов вырос на 2,3%, а не на 2,8%, как было объявлено ранее.

Котировки акций Alaska Air Group рухнули на 14,2% по итогам торгов. Пятая по величине авиакомпания США сообщила о покупке Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд с учетом долга у Hawaiian Holdings. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Стоимость бумаг Hawaiian Holdings подскочила почти в три раза - до $14,22 по сравнению с $4,86 на закрытие рынка в пятницу.

Акции Virgin Galactic на торгах NYSE упали в цене на 17,5%. Британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что не планирует инвестировать больше средств в аэрокосмическую компанию, основанную им в 2004 году. У Virgin Galactic достаточно средств, чтобы справиться со всем самостоятельно, заявил он в интервью Financial Times.

Бумаги Salesforce Inc. подешевели на 3,6% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Кроме того, снизились котировки акций Microsoft Corp. - на 1,4%, Intel Corp. - на 3,2%, Apple Inc. - на 1%, Cisco Systems Inc. - на 0,9%, Tesla, Verizon Communications - на 1,4%.

Между тем акции Uber Technologies, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, подорожали на 2,2% (до $58,63) на новости, что они войдут в состав индекса S&P 500 с 18 декабря. Кроме того, аналитики Oppenheimer улучшили оценку справедливой стоимости бумаг компании до $75 с $65, подтвердив рекомендацию "выше рынка".

Цена акций криптовалютной биржи Coinbase Global взлетела на 5,5% после того, как курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 41,06 пункта (на 0,11%) - до 36204,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 24,85 пункта (на 0,54%) и составило 4569,78 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 119,54 пункта (на 0,84%) - до 14185,49 пункта.