Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оплата картами "Мир" в торгово-сервисных предприятиях на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"Мы продолжаем работать с теми странами, которые готовы взаимодействовать с нами. Вот недавно рассказали о том, что на Кубе банкоматная сетка открылась. Думаем, что в ближайшие месяцы будет и сеть POS-терминалов полноценно на Кубе работать", - сказал Комлев на конференции Ассоциации банков России.

О начале приема карт "Мир" в банкоматной сети Кубы сообщалось в марте. НСПК отмечала, что работа над расширением возможностей приема карт в этой стране продолжается.

По данным на конец 2022 года карты "Мир" принимались в восьми странах. НСПК скрыла названия стран, где принимается карта "Мир", после выхода в сентябре 2022 года разъяснения OFAC. Из него следует, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. О начале эмиссии первых карт "Мир" было объявлено в декабре 2015 года. По данным на 1 марта 2023 года выпущено 192 млн карт "Мир".