В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры о начале приема карт "Мир" с пятью-шестью странами, популярными у российских туристов, сообщил глава НСПК Владимир Комлев в интервью на канале "Россия 24".

"Переговоры мы ведем сейчас (о начале приема карт "Мир" - ИФ). Это больше двух стран, безусловно. Это порядка пяти-шести стран. И доступных, и одновременно популярных сегодня туристических направлениях", - сказал Комлев.

Из-за высокого риска вторичных санкций НСПК не анонсирует, с какими конкретно странами ведется обсуждение. "Как новые направления будут открываться и все будет реализовано уже - будем об этом по мере необходимости сообщать", - добавил глава НСПК.

Он также сообщил, что до конца текущего туристического сезона карты "Мир" могут начать принимать торгово-сервисные предприятия на Кубе.

"Задача сейчас такая, чтобы и сеть POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях, чтобы там тоже можно было оплачивать картами (платежной системы "Мир" - ИФ), а не возить с собой достаточно толстые пачки местных наличных денег. Над этим работаем", - сказал Комлев.

"Мы все-таки говорим об этом туристическом сезоне, это вот это лето-осень этого года", - отметил он.

По его словам, НСПК также продолжает работать с партнерами, которые перестали принимать карты "Мир", и надеется, что это временная мера.

"География карт "Мир" она, по сравнению с началом прошлого года, несколько сузилась, и это правда так. Но это снижение не драматическое. Мы продолжаем работать и с теми странами, которые, мы надеемся все-таки временно, приостановили прием карт "Мир". Ну и, безусловно, в тех странах, где карты "Мир" принималась, она продолжает приниматься во многих из них", - отметил Комлев.

НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" банкоматами на Кубе в марте.

По данным на сентябрь 2022 года карты "Мир" принимались в 10 странах, уже к концу года их количество сократилось до 8. При этом НСПК скрыла список стран-партнеров после выхода разъяснения OFAC. Из него следует, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. О начале эмиссии первых карт "Мир" было объявлено в декабре 2015 года. По данным на 1 марта 2023 года выпущено 192 млн карт "Мир".