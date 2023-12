Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq вырос

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник, Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в минусе, Nasdaq Composite вырос вслед за котировками акций крупных технологических компаний.

Стоимость бумаг Apple Inc. увеличилась по итогам торгов на 2,1%, благодаря чему капитализация компании поднялась выше $3 трлн впервые с августа.

Акции Alphabet Inc. подорожали на 1,4%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Tesla Inc. - на 1,3%, Nvidia Corp. - на 2,3%.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за три месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

"Трейдеры, вероятно, ожидают, что спрос и предложение на американском рынке труда станут более сбалансированными, и это укрепляет их во мнении, что Федрезерв завершил ужесточение политики", - отмечает главный экономист LPL Financial Джефри Роуч.

"Это способствует снижению доходностей US Treasuries и поддерживает аппетит к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

Бумаги Procter & Gamble Co. подешевели на 3,5% по итогам торгов во вторник. Компания объявила, что спишет стоимость активов на общую сумму $2-2,5 млрд в 2024 и 2025 фингодах в рамках реструктуризации операций. Первая часть списаний будет отражена уже в отчетности за текущий квартал.

Акции Johnson & Johnson опустились в цене на 0,2%. Производитель товаров для здоровья представил прогнозы на 2024 год в преддверии "Дня инвестора". Он рассчитывает увеличить выручку в следующем году на 5-6%. Скорректированная прибыль J&J, как ожидается, составит $10,55-10,75 на акцию в 2024 году. Исходя из значения в середине этого диапазона, показатель вырастет примерно на 7,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в пресс-релизе J&J.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. выросла на 3,7%. Компания, которой принадлежат одноименная сеть аптек и страховщик Aetna Inc., дала сильный прогноз для выручки на 2024 год, оказавшийся лучше ожиданий рынка.

Капитализация Philip Morris International опустилась на 0,4%. Табачная компания подтвердила прогноз чистой прибыли в расчете на акцию на 2023 год на уровне $4,95-4,98, что ниже значения 2022 года в $5,81 на акцию. Скорректированная прибыль без учета курсовых разниц, согласно прогнозу компании, вырастет в этом году на 10-10,5%.

Акции Signet Jewelers подешевели на 5,9%. Чистая прибыль компании, владеющей одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в третьем финквартале упала почти в десять раз, но скорректированный показатель превзошел прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software Inc. опустилась на 0,5%. В понедельник компания опубликовала трейлер новой игры в серии Grand Theft Auto (GTA), сообщив, что она выйдет в 2025 году для игровых приставок PlayStation от Sony и Xbox Series X от Microsoft. Трейдеров, возможно, разочаровала дата релиза GTA IV, поскольку ходили слухи, что он может состояться в 2024 году, отмечает Barron's.

Цена акций разработчика программного обеспечения Gitlab Inc. подскочила на 11,5%. В третьем финансовом квартале, завершившемся 31 октября, компания впервые вышла на прибыльный уровень по показателю скорректированной операционной прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 79,88 пункта (0,22%) и составил 36124,56 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,6 пункта (0,06%) - до 4567,18 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 44,42 пункта (0,31%) и составил 14229,91 пункта.