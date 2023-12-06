НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) бессрочно отменил взимание платы за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов при выполнении ряда условий. Это необходимо для того, чтобы сделать технически возможным обмен заблокированными активами, так как НРД находится под санкциями ЕС и резидентам Евросоюза запрещено участвовать в сделках, которые приносят российскому центральному депозитарию материальную выгоду.

Как говорится в сообщении НРД, маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов, вводится с 1 декабря и до завершения процедур, предусмотренных президентским указом об обмене замороженных активов инвесторов.

НРД не будет брать комиссии при выполнении следующих условий:

- проводимые операции должны соответствовать требованиям законодательства, в том числе нормативных актов ЦБ,

- перевод бумаг иностранных эмитентов осуществляется в корреспонденции со специальными разделами счетов депо депонентов НРД,

- перевод иностранных бумаг осуществляется по встречным поручениям депонента-отправителя (или оператора счета /раздела счета депо) и депонента-получателя (или оператора счета /раздела счета депо) без расчетов по денежным средствам,

- перевод бумаг осуществляется в рамках одного счета депо по поручению депонента и/или между счетами депо по поручению депонента-отправителя без подтверждения депонента-получателя.

Указ президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" по созданию условий для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов, был подписан 8 ноября. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Условия их проведения установит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Выкупаемые нерезидентами иностранные бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя. Затем эти бумаги на основании поручений нерезидентов будут списываться на счета, открытые в иностранных организациях. Указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.

Совет директоров Банка России должен будет установить порядок и сроки взаимодействия профессиональных участников рынка с инвесторами и организатором процесса обмена активами, а также особенности идентификации нерезидентов для участия в нем.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков ранее в декабре говорил, что проект постановления о порядке обмена активами внесут в правительство в ближайшее время. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что Банк России не ждет обмена активами до конца года.