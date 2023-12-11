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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Суд ввел наблюдение в отношении эмитента облигаций OR Group

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Москвы ввел наблюдение в отношении ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года).

Как говорится в документах суда, процедура введена по заявлению Сбербанка, его требования в размере 1,301 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский, его отчет будет заслушан 3 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд удовлетворил заявление Сбербанка о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество ООО "ОР" на сумму 1,3 млрд рублей.

Сообщалось также, что арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка. В октябре 2023 года процедура наблюдения была введена в отношении ООО "Фабрика С-Теп" (Бердск, актив OR Group), в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка.

Сбербанк, Промсвязьбанк, а также ВТБ являются основными банками-кредиторами OR Group и истцами в делах о банкротстве компаний группы. Так, на рассмотрении арбитражных судов РФ находятся заявления о банкротстве ООО "Арифметика" (микрокредитная компания OR Group), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова.

OR Group ООО "ОР"
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