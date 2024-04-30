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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Страны G7 будут снижать зависимость от России в области атомной энергии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран G7 договорились снижать зависимость от РФ в области атомной энергии, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи в итальянском Турине.

"Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 сокращать зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, не попадающей под влияние России, а также намерены содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок", - говорится в документе, в подразделе "Ядерная энергия".

Кроме того, страны G7 заявили, что "смогли значительно снизить зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе, за счет энергосбережения и сокращения спроса на газ".

Конференция проходила в итальянском Турине 29-30 апреля.

G7 Турин
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