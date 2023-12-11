Селекционный консорциум к 2027 году планирует вывести на рынок новые гибриды подсолнечника

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальный селекционно-семеноводческий консорциум, созданный в РФ в этом году, до 2030 года разработает 15 гибридов подсолнечника, первые из них будут выведены на рынок к 2027 году.

"Компании "Русид", "Био-Тон", "ЭФКО-семеноводство", федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" (ВНИИМК) и Южно-Уральский государственный аграрный университет заключили соглашение о научно-производственном партнерстве. В рамках сотрудничества будет создано 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника с повышенной биологической эффективностью. Таким образом, консорциум включился в Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2030 года", - сообщается в пресс-релизе объединения.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Русид", стоимость проекта на период до 2030 года оценивается в 19,1 млрд рублей, первые партии новых гибридов выйдут на рынок в 2027 году. Сначала объем составит не менее 150 тонн, к 2030 году он возрастет до не менее 13 тыс. тонн.

Как подчеркивается в пресс-релизе, впервые для разработки продукта объединились все участники процесса: генетики, селекционеры, производители семян, переработчики и товаропроизводители.

"Ученые ВНИИМК займутся селекцией новых перспективных гибридов подсолнечника с заданными хозяйственно-ценными признаками, компания "Русид" предоставит свои производственные мощности, компетенции в области производства семян и специалистов. Проект будет реализован на базе селекционно-семеноводческого комплекса в Адыгее. Испытания по выращиванию гибридов пройдут на землях агрокорпорации "Био-тон", внедрение в производство будет проходить на мощностях компании "ЭФКО". Южно-Уральский государственный аграрный университет займется кадровым обеспечением проекта и подготовкой специалистов в области селекции и семеноводства с учетом требований рынка", - говорится в пресс-релизе.

"Перед селекционерами и производителями семян сегодня стоит стратегическая задача – преодолеть зависимость от импорта. По подсолнечнику, например, сейчас доля отечественных семян составляет чуть больше 20%, но уже к 2030 году мы можем увеличить ее до 80%. Цель нашей совместной работы в рамках консорциума – не просто произвести качественный отечественный продукт, а обеспечить его коммерциализацию и сделать востребованным на рынке", - заявил управляющий партнер компании "Русид" Марк Гехт, процитированный в пресс-релизе.

Национальный селекционно-семеноводческий консорциум был создан в феврале этого года. Он призван объединить усилия бизнеса и науки в сфере селекции и обеспечения аграрного комплекса семенами подсолнечника.