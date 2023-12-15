Вторичные торги акциями Совкомбанка начались в диапазоне 12,8-14,9 рубля за бумагу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вторичные торги акциями Совкомбанка на "Московской бирже начались" в диапазоне 12,8-14,9 рубля за штуку, что на 11,3-30% выше цены IPO.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более, чем в 10 раз, заявил ранее первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

Совкомбанк в рамках IPO планировал привлечь 10 млрд рублей. Цена размещения акций была установлена на уровне 11,5 рубля за одну акцию (верхняя планка ранее объявленного диапазона - 10,5-11,5 рубля).

Физические лица выкупили около 65% размещенных в рамках IPO акций Совкомбанка, институциональные инвесторы - порядка 35%, говорится в сообщении кредитной организации. Всего было подано более 140 тысяч заявок. Заявки на приобретение акций принимались с 1 по 14 декабря (их сбор завершился в четверг в 15:00).

Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов, отметил первый зампред. По его словам, в IPO приняли участие все типы инвесторов: частные лица, состоятельные клиенты, институциональные инвесторы, а также клиенты и сотрудники самого Совкомбанка. "Более 100 тысяч людей, почти 120 тысяч человек становятся нашими инвесторами", - сказах Хотимский. Он добавил, что в размещении приняли участие почти все институциональные инвесторы, которые есть на рынке.

В рамках IPO Совкомбанк размещал только акции допэмиссии (cash-in), сообщала ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк может разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка было 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее Хотимский.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".