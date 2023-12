Уолл-стрит выросла, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года, а Dow Jones обновил рекорд.

S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в плюсе девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года.

Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Если не считать традиционного "ралли Санта-Клауса", любой рост акций на этой неделе, скорее всего, можно отнести на счет высокой вероятности мягкой посадки в экономике США, о которой свидетельствуют последние макроэкономические статданные", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Акции T-Mobile US Inc. подорожали на 0,7% на новости, что японская SoftBank Group получит акции компании на сумму $7,6 млрд в рамках соглашения, заключенного при слиянии T-Mobile US со Sprint Corp. в 2020 году.

Цена бумаг Bit Digital, занимающейся майнингом биткойнов, выросла на 18,7% после того, как компания объявила о планах удвоить майнинговые мощности вдвое в 2024 году.

Капитализация Coherus BioSciences подскочила на 23,6%. Американский регулятор одобрил разработанное компанией устройство для автоматического проведения инъекций.

Рыночная стоимость Cytokinetics взлетела на 82,6% на новости о позитивных результатах клинических испытаний препарата от гипертрофической кардиомиопатии.

Котировки акций другой фармкомпании, Iovance Biotherapeutics (SPB: IOVA), упали на 18,7% после приостановки испытаний её противоракового препарата.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,3% и составил 37656,52 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Walmart Inc. (SPB: WMT), подорожавшие на 1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,14% - до 4781,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,16% и составил 15099,18 пункта.