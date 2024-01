Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (цена Brent поднялась к $78 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6% на фоне укрепления рубля, в лидерах роста выступают акции "РусГидро".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3159,49 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1113,25 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 89,44 рубля (-0,46 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+1,3%), "АЛРОСА" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), OZON (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Северстали" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли расписки Fix Price (+4,7%) на фоне известий, что компания получила разрешение правкомиссии по иноинвестициям РФ на выплату дивидендов холдинговой компании в 9,8 млрд руб. за 2022 год.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает на удержание индекса МосБиржи в диапазоне 3150-3200 пунктов.

В среду индекс МосБиржи в первой половине дня может продолжить проторговывать район 3150 пунктов ввиду вероятного развития укрепления рубля. Однако сильных оснований для закрепления под этой отметкой не наблюдается. "Склонны ждать улучшения настроений на рынке в ходе сегодняшних торгов и удержания индекса в диапазоне 3150-3200 пунктов по итогам дня. Краткосрочно продолжаем смотреть на рынок позитивно, видим потенциал подъема индекса МосБиржи к осенним пикам, в район 3250-3300 пунктов", - отмечает Локтюхов.

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", у российского рынка есть все шансы продолжить подъем в январе благодаря притоку свежей ликвидности на фоне частичного реинвестирования дивидендов, которые поступят после отсечек компаний в текущий промежуточный дивидендный сезон. Ближайшие цели по индексу МосБиржи - 3240-3250 пунктов. В целом продолжается тренд конца прошлого года - торговля в широком боковике. На американском рынке тренд будет задавать сезон отчетности, который стартует в эту пятницу.

В США во вторник индексы изменились на 0,1-0,4%, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в ноябре на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, по данным Trading Economics.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Bank Of New York Mellon и Wells Fargo.

В Азии в среду наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,75%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Рост потребительских цен в Австралии в минувшем ноябре составил минимальные с января 2022 года 4,3% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с октябрьскими 4,9%, говорится в опубликованном в среду сообщении Австралийского бюро статистики (ABS). Рынок ожидал ноябрьскую инфляцию на уровне 4,4%, по данным Trading Economics.

Средний размер оплаты труда в Японии в ноябре увеличился на 0,2% в годовом выражении после подъема на 1,5% в октябре, согласно официальным данным. С учетом инфляции показатель снизился на 3%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре вырос до максимальных с января 2022 года 3,3% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, сообщило в среду Национальное статистическое агентство страны. Показатель за весь 2023 год составил 2,7% - минимум с начала сбора данных в 2000 году.

В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования, пишет Trading Economics. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $77,91 за баррель (+0,4% и +1,9% накануне), февральская цена WTI - $72,59 за баррель (+0,5% и +2% во вторник).

По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 МСК. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.