Рынок акций США вырос в среду в ожидании данных об инфляции

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, участники рынка ждали начала сезона отчетностей и данных о декабрьской инфляции в США.

Отчет о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

"Участники рынка надеются на дальнейший прогресс в плане замедления инфляции, но они оптимисты и ждут мягкой посадки", - сказала инвестиционный стратег Hartford Funds Нанетт Абухофф Джейкобсон.

Однако начало года выдалось для американских акций сложным, и индексы практически не изменились со 2 января.

"Это отражает опасения, что инфляция не оправдает ожиданий, которые предусматривают пять или шесть снижений ставки Федрезерва в этом году, - сказала Джейкобсон в интервью MarketWatch. - Это случится только в случае новой волны опасений по поводу рецессии, так что мысль о том, что ФРС пойдет на пять или шесть снижений в ситуации, когда все хорошо, звучит оптимистично".

Кроме того, в пятницу ожидается публикация квартальных отчетностей банков JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Цена бумаг Boeing Co. поднялась на 0,9%. Глава компании Дэвид Кэлхун в ходе обращения к сотрудникам заявил, что фирме следует признать свою ошибку после инцидента с самолетом Alaska Airlines и подойти к решению проблемы "с полной прозрачностью". Как сообщалось, в минувшую пятницу Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise выросла на 1,8% на новости о покупке производителя телекоммуникационного оборудования и поставщика решений в сфере искусственного интеллекта Juniper Networks за $14 млрд.

Рыночная стоимость Lennar Corp. увеличилась на 3,5% после того, как одна из крупнейших строительных компаний США повысила размер годовых дивидендов на треть, до $2 с $1,5 на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций на $5 млрд.

Цена акций Intuitive Surgical выросла на 10% благодаря позитивному прогнозу выручки компании, производящей роботизированное хирургическое оборудование, на четвертый квартал.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,45% и составил 37695,73 пункта.

Лидерами роста в индикаторе стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 3,1% после того, как аналитики Wedbush улучшили рекомендацию для бумаг оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома до "выше рынка" после того, как в течение двух лет она находилась на "нейтральном уровне". Также они подняли прогнозную котировку до $380 с $330 за бумагу.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,57% - до 4783,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,75% и составил 14969,65 пункта.