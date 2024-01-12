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Tesla остановит завод в Берлине из-за сбоя поставок запчастей через Красное море

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. планирует остановить производство на предприятии в Берлине на две недели из-за проблем с доставкой грузов через Красное море, пишет The Wall Street Journal.

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Газета считает это сигналом о том, что ситуация на Ближнем Востоке создает угрозу нового кризиса в цепочках поставок для европейских производителей, зависимых от компонентов из Китая и других азиатских стран.

Tesla сообщила, что практически полностью остановит производство на "гигафабрике" неподалеку от Берлина с 29 января из-за нехватки комплектующих. Возобновить производство планируется 12 февраля.

"Существенное увеличение сроков транспортировки создает разрыв в цепочках поставок. Из-за нехватки компонентов мы вынуждены приостановить выпуск автомобилей на предприятии в Берлине", - говорится в сообщении.

Транспортные компании из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море были вынуждены искать обходные пути, что привело к существенному увеличению сроков доставки грузов.

"Гигафабрика" Берлин-Бранденбург стала первой производственной площадкой Tesla в Европе и считается ее самым современным, устойчивым и эффективным предприятием, отмечают в компании.

Tesla Берлин Красное море Китай Йемен Германия
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