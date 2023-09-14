Apple будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии дороже, чем в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Apple Inc. будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии по более высокой цене, чем в США, по данным сайта американской компании.

Новый смартфон появится в продаже в этих странах 22 сентября.

В Индии iPhone 15 Pro будет стоить 134,9 тыс. рупий ($1625), iPhone 15 Pro Max – 159,9 тыс. рупий. В Китае их стоимость составит соответственно 7999 юаней ($1099) и 9999 юаней.

Все смартфоны новой серии, которые были представлены на презентации во вторник, станут доступны для предварительного заказа 15 сентября во всех странах.

Согласно презентации, в США цены на iPhone 15 будут начинаться от $799 (128 Гб), на iPhone 15 Plus - от $899. Минимальная цена iPhone 15 Pro составит $999, iPhone 15 Pro Max - $1199.

В России розничные сети также объявили о предзаказах на новые смартфоны Apple. В частности, на сайте Mvideo стоимость iPhone 15 начинается от 129 999 руб., iPhone 15 Plus – от 139 999 руб., iPhone 15 Pro – от 159 999 руб., iPhone 15 Pro Max – от 194 999 руб.

Котировки акций Apple растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг.