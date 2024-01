В BofA назвали шесть компаний, которые обеспечили основную прибыль участникам S&P 500

Речь идет о четвертом квартале 2023 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские Apple Inc., Microsoft Corp., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Nvidia Corp., наряду с Tesla входящие в так называемую "великолепную семерку" (Magnificent Seven) технологических компаний, обеспечат основную часть роста прибылей компаний Standard & Poor's 500 в четвертом квартале 2023 года, полагают аналитики Bank of America.

По оценкам банка, без этих шести компаний прибыль компонентов индекса в минувшем квартале снизилась. Прибыль Tesla в октябре-декабре также уменьшилась, считают аналитики.

"Великолепная семерка" в минувшем году обеспечила 62% прироста S&P 500, набравшего за год 26%.

Как пишет Financial Times, акции технологических гигантов (Big Tech) в 2023 году подорожали в среднем на 105%. Их популярность среди инвесторов выросла благодаря повышенному вниманию к генеративному (создающему контент и используемому, например, в ChatGPT - ИФ) искусственному интеллекту (ИИ), отмечает газета.

В этот сезон отчетности рынок также будет внимательно следить за тем, кто больше преуспевает в монетизации ИИ. Первой из "великолепной семерки" обнародует квартальные показатели Tesla - в эту среду.

Ранее в январе глава автопроизводителя Илон Маск заявил, что готов развивать ИИ-бизнес в компании только при наличии 25% прав голоса.

Впрочем, основное внимание инвесторов будет приковано к отчетности Microsoft, публикация которой запланирована на 30 января, полагает аналитик Wedbush Securities Дэниэл Айвз. По его словам, по ней можно будет судить о том, что ждет сектор чипов и программного обеспечения в ближайшие 1-1,5 года.

Amazon в этом году также полноценно включится в ИИ-гонку, считают аналитики Jefferies. В ноябре минувшего года компания запустила ИИ-ассистента Amazon Q для пользователей своих облачных сервисов.

Согласно консенсус-прогнозу, который приводит FT, прибыль Nvidia, Amazon, Meta, Google, Microsoft и Apple в первом квартале 2024 года вырастет на 33%.