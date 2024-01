Фондовый рынок США вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, Dow Jones Industrial Average впервые в истории закрылся выше отметки в 38000 пунктов, S&P 500 обновил рекордный максимум вторую сессию подряд.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, трейдеры будут следить за заседаниями Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский ЦБ подведет итоги двухдневной встречи во вторник, ЕЦБ проведет заседание в четверг.

На эту неделю также запланирована публикация квартальных финансовых результатов ряда крупных компаний, включая International Business Machines Corp., Intel Corp., Netflix Inc., Tesla Inc., Visa Inc.

Уверенный рост по итогам торгов в понедельник показали бумаги Walt Disney Co. (+2,2%), Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,6%), UnitedHealth Group Inc. (+1,9%), Apple Inc. (+1,2%), а также Caterpillar Inc. (+1,2%).

Акции Boeing Co. отыграли падение, отмечавшееся в ходе сессии, завершив торги в незначительном минусе (-0,04%). Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) рекомендовало авиакомпаниям проверить крепление дверей на самолетах еще одной модели Boeing после недавнего инцидента с лайнером 737-9 MAX Alaska Airlines.

Бумаги SolarEdge Technologies, выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, подорожали на 4%. В воскресенье компания объявила о намерении сократить штат на 16% в рамках реструктуризации, нацеленной на уменьшение операционных расходов.

Котировки акций других компаний сферы солнечной энергетики также выросли, в том числе SunRun Inc. - на 4,6%, Enphase Energy Inc. - на 3,4%, First Solar Inc. - на 2,7%.

Стоимость бумаг агропромышленной компании Archer Daniels Midland Co. упала на 24% после новостей о принудительном отпуске ее главного финансового директора Викрама Лютера на период расследования в отношении методов и процедур бухгалтерского учета. Расследование проводится внешними консультантами по запросу ADM и касается сегмента продуктов питания (Nutrition). Ранее у компании запросила соответствующие документы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Акции американского оператора сети трубопроводов, терминалов и нефтехранилищ NuStar Energy LP взлетели в цене на 18,3% на информации, что компания будет куплена владельцем сети АЗС Sunoco LP за $7,3 млрд с учетом долга.

Цена бумаг Sunoco опустилась на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 138,01 пункта (0,36%) и составил 38001,81 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 10,62 пункта (0,22%) - до 4850,43 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 49,32 пункта (0,32%) и составил 15360,29 пункта.