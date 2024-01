Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум.

Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее, отмечает Market Watch. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок.

Публикация обновленной программы заимствований спровоцировала ралли на рынке US Treasuries, которое распространилось и на акции, отмечает аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Все дело в процентных ставках", - сказал он.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник опустилась на 7 базисных пунктов, до 4,089% годовых. Опасения, связанные с крупными объемами выпуска казначейских облигаций, были одним из факторов, спровоцировавших подъем доходности десятилетних американских бондов до 16-летнего максимума в октябре прошлого года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

"Федрезерв, который зависит от статданных и которому по-прежнему необходимо подтверждать свою приверженность борьбе с инфляцией, вероятно, воздержится от указаний на снижение ставки в марте, но отметит, что он готов действовать при необходимости, то есть сохранит за собой опциональность", - отмечает аналитик William Blair Ришар де Шазаль.

На этой неделе трейдеры также будут внимательно следить за отчетами американских IT-гигантов, включая Microsoft Corp., Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., а также Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 1,3% после объявления о разрыве сделки по покупке производителя потребительских роботов iRobot Corp. Компании совместно приняли решение отказаться от сделки, заключенной в августе 2022 года, не найдя возможности добиться ее одобрения властями Евросоюза.

IRobot объявила, что проведет реструктуризацию, чтобы стабилизировать операции в текущей среде, в том числе сократит 350 рабочих мест. Кроме того, председатель совета директоров и главный исполнительный директор iRobot Колин Энгл покинет свои посты. Временно исполняющим обязанности станет Глен Вайнштейн, занимающий пост исполнительного вице-президента.

Бумаги iRobot подешевели на 8,9%.

Рыночная стоимость Tesla Inc. поднялась на 4,2%. Производитель электромобилей ожидает, что его капиталовложения в текущем году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании.

Акции владельца сети пиццерий Papa John's International подешевели на 0,4% на новости об отставке с 1 марта операционного директора международных операций компании Аманды Кларк.

Также в понедельник стало известно о неожиданной отставке соруководителя инвестиционно-банковского и трейдингового бизнеса Goldman Sachs Group Inc. Джима Эспозито, проработавшего в банке почти три десятилетия. Бумаги Goldman выросли в цене на 0,7%.

Стоимость акций финтех-компании SoFi Technologies Inc., впервые вышедшей на прибыльный уровень, взлетела на 20%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 224,02 пункта (0,59%) и составил 38333,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 36,96 пункта (0,76%) - до 4927,93 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 172,68 пункта (1,12%) и составил 15628,04 пункта.