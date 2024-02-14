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Raiffeisen может продать дочерний банк в Белоруссии инвестору из ОАЭ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International AG (RBI) ведет активные переговоры о продаже своей 87,74%-й доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited, что может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка, сообщает RBI.

Сделка может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около 225 млн евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью собственного капитала Приорбанка.

Заключение сделки сопряжено с рядом условий, в том числе с подтверждением инвестором наличия у него средств и передачей полного залогового обеспечения.

На момент закрытия сделки ожидается негативное влияние на уровне 450 млн евро на консолидированную прибыль группы RBI, связанное с реклассификацией убытков. Предполагается, что такая реклассификация не окажет влияния на регулятивный капитал группы RBI.

Ожидаемое влияние сделки на коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) группы RBI будет минимальным, говорится в сообщении.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, с 2003 года работает в составе группы RBI. Входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов.

RBI Raiffeisen ОАЭ Белоруссия Приорбанк Австрия
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