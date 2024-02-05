Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" расширит резервуарный парк для бензинов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстовский НПЗ, Нижегородская область) планирует расширить резервуарный парк, построит для этого новые емкости.

Проект строительства резервуарного парка для приема, хранения и отгрузки автомобильных бензинов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" выносил на ОВОС осенью 2023 года. В материалах к ОВОС говорится, что проект реализуется с целью увеличения емкостного парка на 70 тысяч кубометров.

"Интерфакс" попросил компанию уточнить параметры проекта.

"ЛУКОЙЛ" 12 января сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "Нижегороднефтеоргсинтеза" произошло снижение производства автомобильных бензинов в стране.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.