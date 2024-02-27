Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

Это произошло после заявлений правительства о плане запретить экспорт бензинов с марта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые росли почти две недели подряд, во вторник развернулись и пошли вниз после заявлений правительства о планах запретить экспорт бензина с 1 марта.

Как свидетельствуют данные СПбМТСБ, по национальному индексу цена АИ-92 упала сразу на 3,34% - до 47916 рублей за тонну, Аи-95 дешевел во вторник менее интенсивно - на 0,81%, до 57557 рублей/т. Также снизилась стоимость всех видов дизельного топлива, которое тоже дорожало последние несколько торговых сессий.

Снижение биржевых цен на нефтепродукты произошло после утреннего заявления представителя вице-премьера Александра Новака о том, что правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода. Также планируется увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, говорили в середине января, что в правительстве рассматривается запрет на экспорт всего товарного бензина.

Собеседники агентства на рынке нефтепродуктов сообщили 27 февраля, что жесткое решение правительства об очередном запрете экспорта стало неожиданностью. Однако, как они считают, подобные действия могут предотвратить и возможные проблемы с обеспечением нефтепродуктами внутреннего рынка в марте-апреле, когда многие НПЗ уйдут на ремонты, а в стране одновременно начнется сезонный спрос на топливо, стартуют весенние сельхозработы.

Биржевые цены на бензины растут с 10 января, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа" НОРСИ. Компания подтвердила это 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга НОРСИ снизилось производство автомобильных бензинов.

Тем не менее чиновники в январе и феврале говорили о стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, отмечая, что если одни заводы сокращают производство, то другие - увеличивают. Также они подчеркивали, что рост котировок в оптовом сегменте не страшен, поскольку цены на АЗС не растут.

В сезон высокого спроса летом 2023 года ввиду ряда причин на топливном рынке России сформировался ценовой кризис. Ситуация обострилась к концу лета, когда в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит топлива. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство пошло на жёсткие меры и с 21 сентября 2023 года запретило экспорт топлива.

Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.