"Диасофт" сократил период приема заявок в рамках IPO на два дня из-за высокого спроса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) сократило период приема заявок в рамках IPO на два дня, говорится в сообщении компании. Изначально планировалось, что букбилдинг продлится до 14 февраля.

"В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к предложению компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года, - говорится в сообщении компании. - Решение принято с учетом существенного спроса, полученного в рамках предложения, в целях предоставления инвесторам оптимальной аллокации".

Дата начала торгов на Мосбирже перенесена с 16 на 13 февраля.

Накануне "Диасофт" открыл книгу заявок и объявил о проведении IPO 15 февраля и начале торгов акциями компании на "Мосбирже" 16 февраля под тикером DIAS. Ценовой диапазон IPO был определен в 4000-4500 рублей за акцию.

В рамках IPO будет предложено до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. При этом основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в количестве 500 тысяч штук (5% от существующего уставного капитала). Кроме того, ряд действующих акционеров компании предложит инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тысяч акций (3% от существующего уставного капитала)".

Кроме того, действующие акционеры "Диасофта" рассчитывают воспользоваться преимущественным правом на приобретение акций допэмиссии - в количестве 100 тысяч штук (общий объем допэмиссии - 600 тысяч акций).

Действующие акционеры представят также пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов бумагами компании на "Мосбирже".

При проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи бумаг в течение 180 дней после завершения IPO. Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд рублей.

Привлеченные в ходе IPO средства "Диасофт" планирует направить на развитие своего бизнесам в течение ближайших двух лет. В том числе - по новым направлениям.

Ранее гендиректор "Диасофта" Александр Глазков отмечал, что прежде у компании был комфортный уровень инвестиций - 300-400 млн рублей в год. "Сейчас вкладываем около 1 млрд рублей в год", - говорил он.

В ближайшие два года "Диасофт" планирует использовать для финансирования развития своего бизнеса средства, которые сможет привлечь в ходе IPO. Средства пойдут как на развитие действующего направления - разработка и внедрение ПО для финансового сектора, так и на два новых направления. Одно из них - разработка ПО корпоративного класса (включая ERP-системы), а другое - разработка системного ПО. Во втором случае речь идет о среде разработки программных продуктов корпоративного класса.

"Российский рынок программного обеспечения предоставляет сегодня уникальные возможности для роста, - подчеркивал Глазков. - "Диасофт" как никто другой готов к тому, чтобы этими возможностями воспользоваться. У нас есть четкая стратегия, широкий продуктовый ряд, растущий опережающими темпами портфель проектов и ясное понимание того, во что необходимо инвестировать".

В материалах "Диасофт" отмечалось, что по итогам 2023 года объем целевого рынка компании составил 101 млрд рублей. Предполагается, что к 2028 году он вырастет до 202,5 млрд рублей.

При этом Глазков подчеркивал, что прибыль будет направляться на выплату дивидендов.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, по которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

Выручка "Диасофта" за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Соответственно показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) за 6 месяцев 2023 финансового года (завершились 30 сентября 2023 года) выросла по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 118%, до 16,8 млрд рублей. Собственно выручка "Диасофта" за этот отчетный период (по МСФО) выросла на 23,5% и составила 3,4 млрд рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 финансового года увеличился на 51%, до 1,2 млрд рублей.

Ранее совет директоров установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

По оценке "БКС Мир инвестиций", выручка компании может расти в среднем на 30% в год и достичь в 2026 году 20 млрд рублей (9,2 млрд рублей в 2023 финансовом году), а показатель EBITDA - 10 млрд рублей (4,1 млрд рублей).

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

ПАО "Диасофт" (до января 2024 года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 2,1 тысячи человек. Её подразделения расположены в семи городах России.

Акционерный капитал разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Они распределены между 24 физлицами и двумя юрлицами. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (22,66%), Александр Генцис (18,99%), Андрей Дымов (10,45%), Олег Михалев (15,66%), Олег Рощупкин (10,42%), Денис Ольшевский (6,42%) и Алексей Грошев (5,76%).