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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) начнут обращение на МосБирже 13 февраля, говорится в сообщении площадки.

Акции будут торговаться под тикером DIAS, они получат второй уровень листинга.

Ранее в четверг "Диасофт" сообщил о сокращении периода приема заявок в рамках IPO на два дня, до 12 февраля, и о переносе срока начала торгов акциями компании на 13 февраля вместо планировавшегося ранее 16 февраля.

Такое изменение временных параметров "Диасофт" объяснил существенным спросом, полученным в рамках предложения, в целях предоставления инвесторам оптимальной аллокации.

Ранее гендиректор компании Александр Глазков в эфире канала "Газпромбанк Инвестиции" отмечал, что компания не будет увеличивать пакет акций, которые будут размещаться в рамках IPO, даже при большом спросе на акции в рамках букбилдинга.

Накануне "Диасофт" определил ценовой диапазон IPO в 4000-4500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей. В рамках IPO предлагается до 800 тыс. акций (соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг). Из них 500 тыс. - акции допэмисии общим объемом 600 тыс. бумаг (100 тыс. акций планируют приобрести действующие акционеры компании, решившие воспользоваться преимущественным правом на приобретение акций допэмиссии - ИФ) и 300 тыс. - акции ряда действующих акционеров компании, которые приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг.

Действующие акционеры представят также пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов бумагами компании на МосБирже.

"Таким образом, общий размер IPO может составить до 4,14 млрд рублей", - отмечала компания.

Диасофт МосБиржа
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