"Диасофт" определил ценовой диапазон IPO в 4-4,5 тысячи рублей за акцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) определило ценовой диапазон IPO на "Московской бирже" в 4-4,5 тысячи рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей, - отмечается в тексте. - В рамках IPO будет предложено до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг ".

Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в количестве 500 тысяч шт. (5% от существующего уставного капитала).

"При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тысяч акций (3% от существующего уставного капитала)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным компании, действующие акционеры "Диасофта" рассчитывают воспользоваться преимущественным правом на приобретение акций допэмиссии - в количестве 100 тысяч штук (общий объем допэмисии - 600 тысяч акций).

Действующие акционеры представят также пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов бумагами компании на "Мосбирже".

При проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи бумаг в течение 180 дней после завершения IPO. "Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд рублей", - отмечает компания.

Сбор заявок на приобретение бумаг начат в среду и продлится до 14 февраля.

"Диасофт" рассчитывает, что торги начнутся 16 февраля под тикером DIAS после объявления цены IPO и окончательного включения во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже". Для размещения на "Мосбирже" компания привлекла Газпромбанк в качестве брокера.

Привлеченные в ходе IPO средства "Диасофт" планирует направить на развитие своего бизнесам в течение ближайших двух лет. В том числе - по новым направлениям.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, по которой, по словам гендиректора Александра Глазкова, компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - сказал он. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал за исключением III (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, III квартал фингода соответствует IV кварталу календарного, на него приходится около 35% выручки) приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

По данным "Диасофта", выручка за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Соответственно показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) за 6 месяцев 2023 финансового года (завершились 30 сентября 2023 года) выросла по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 118%, до 16,8 млрд рублей. Собственно выручка "Диасофта" за этот отчетный период (по МСФО) выросла на 23,5% и составила 3,4 млрд рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 финансового года увеличился на 51%, до 1,2 млрд рублей.

Ранее совет директоров установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

1 февраля "Диасофт" официально объявил о намерении провести IPO на "Московской бирже".

По оценке "БКС Мир инвестиций", выручка компании может расти в среднем на 30% в год и достичь в 2026 году 20 млрд рублей (9,2 млрд рублей в 2023 финансовом году), а показатель EBITDA - 10 млрд рублей (4,1 млрд рублей).

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

ПАО "Диасофт" (до января 2024 года это было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 2,1 тысячи человек. Ее подразделения расположены в семи городах России.

Акционерный капитал разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Они распределены между 24 физлицами и двумя юрлицами. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (22,66%), Александр Генцис (18,99%), Андрей Дымов (10,45%), Олег Михалев (15,66%), Олег Рощупкин (10,42%), Денис Ольшевский (6,42%) и Алексей Грошев (5,76%).