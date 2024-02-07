Дивиденды "Диасофта" за II полугодие 2023 года могут составить 75,68 рубля на акцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 год в размере 75,68 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов за вторые 6 месяцев 2023 года может быть направлено 794 млн рублей.

Совет директоров назначил 21 марта 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проведение годового собрания акционеров компании назначено на 10 марта 2024 года.

В материалах компании отмечается, что выплата дивидендов за второе полугодие 2023 года планируется в начале апреля и в начале июля текущего года.

Ранее "Диасофт" выплатил акционерам дивиденды за первую половину 2023 года. Их объем составил 722 млн рублей. За 2022 год компания выплатила акционерам дивиденды на 1,791 млрд рублей.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой, по словам гендиректора "Диасофта" Александра Глазкова, компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - сказал Гладков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал за исключением III (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, III квартал фингода соответствует IV кварталу календарного, на него приходится около 35% выручки) приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

По данным "Диасофта", выручка за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Соответственно показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) за 6 месяцев 2023 финансового года (завершились 30 сентября 2023 года) выросла по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 118%, до 16,8 млрд рублей. Собственно выручка "Диасофта" за этот отчетный период (по МСФО) повысилась на 23,5% и составила 3,4 млрд рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 финансового года увеличился на 51%, до 1,2 млрд рублей.

Ранее совет директоров установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

1 февраля "Диасофт" официально объявил о намерении провести IPO на "Московской бирже". Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии (ее объем составляет 600 тысяч акций номинальной стоимостью 0,01 рубля, была зарегистрирована Банком России в январе). Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% бумаг компании.

По оценке "БКС Мир инвестиций", выручка "Диасофта" может расти в среднем на 30% в год и достичь в 2026 году 20 млрд рублей (9,2 млрд рублей в 2023 финансовом году), а показатель EBITDA - 10 млрд рублей (4,1 млрд рублей).

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Сейчас ПАО "Диасофт" (до января 2024 года было АО) - головная структура одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 2,1 тысячи человек. Ее подразделения расположены в семи городах РФ.

Акционерный капитал компании разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Они распределены между 24 физлицами и двумя юрлицами. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (22,66%), Александр Генцис (18,99%), Андрей Дымов (10,45%), Олег Михалев (15,66%), Олег Рощупкин (10,42%), Денис Ольшевский (6,42%) и Алексей Грошев (5,76%).