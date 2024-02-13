Группа ВТБ получила 24,9% в "Нацпромлизинге", доля "Ростеха" сократилась до 25,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ вошла в капитал лизинговой компании, крупнейшим совладельцем которой является "Ростех".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, на прошлой неделе АО "ВТБ Лизинг" получило 24,9% долей ООО "Нацпромлизинг". Доля ООО "РТ-Развитие бизнеса" сократилась с 51% до 25,5%. Фонд развития промышленности (ФРП) по-прежнему владеет 20%. У гендиректора компании Дмитрия Ерошка - 29,6% долей (было 29%).

ВТБ и "Ростех" не стали комментировать произошедшие изменения.

"Нацпромлизинг" был создан как "инструмент реализации политики импортозамещения и обновления основных фондов", сказано на его сайте. Компания является единственным лизинговым оператором в России, специализирующимся "на адресной поддержке промышленности в части станкостроения, промышленного оборудования, а также модернизации производства и поддержке сбыта холдингов ГК "Ростех".