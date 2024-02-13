Минэкономразвития раскритиковало концепцию Минфина и ЦБ по регулированию лизинга

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Концепция регулирования лизинговой деятельности, которую в конце прошлого года Минфин и ЦБ РФ представили напрямую на рассмотрение президенту, вернулась на площадку правительства. Этого добилось Минэкономразвития, раскритиковавшее и содержание концепции, и форму ее внесения, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

Проект концепции регулирования лизинга Минфин и ЦБ, как говорилось в их письме главе государства, подготовили с участием Генпрокуратуры во исполнение президентского поручения от 20 июля 2019 года (оно затрагивало одну из частных отраслевых проблем: соблюдение законодательства и прав потребителей при так называемом "возвратном лизинге" автомобилей - ИФ).

В концепции, получившей 30 ноября положительную резолюцию президента, предлагалось определить субъектом регулирования "коммерческие организации, осуществляющие лизинговую деятельность в соответствии с законодательством РФ, принявшие решение получить статус некредитной финансовой организации и добровольно войти в реестр Банка России".

Остальные лизингодатели, включая юрлиц вне реестра и физлиц, сохранят за собой право заниматься лизингом, отмечалось в проекте.

Отсутствие сведений в реестре не влечет за собой ограничения на лизинговую деятельность, иностранные лизингодатели из дружественных юрисдикций смогут работать без вхождения в реестр, уведомительных или разрешительных процедур, в том числе посредством филиалов, говорилось в концепции.

Регламентировать операционную деятельность лизинговых операторов не планируется, для вхождения в реестр компания должна будет обладать минимальной надежностью (порог по абсолютному размеру собственного капитала), обеспечить прозрачность посредством ведения учета по МСФО и осуществлять обязательный аудит отчетности. К фигурантам реестра будут предъявляться стандартные для финорганизаций требования в части деловой репутации и ответственности руководителей и собственников, писали Минфин и ЦБ. Их предложения получили положительную резолюцию президента (датирована 30 ноября).

Однако в январе Минэкономразвития обратилось с письмом в правительство, отметив, что концепция перед внесением на рассмотрение главы государства не прошла предварительное согласование федеральными органами исполнительной власти и курирующим вице-премьером, сообщил источник "Интерфакса".

Лизинг, по оценке министерства, является одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций в различные секторы российской экономики, а переход полномочий по регулированию этой деятельности к ЦБ сократит возможности правительства "для эффективной реализации госполитики в сфере развития инвестиционной деятельности". В отсутствие регулирования ЦБ отрасль показывает прекрасные результаты и за 9 месяцев 2023 года существенно опережала показатели не только 2022 года, но и 2021 года, обращает внимание Минэкономразвития.

Реализация концепции в предложенной Минфином редакции фактически приведет к передаче полномочий по регулированию лизинговой деятельности от правительства к ЦБ, а учитывая его функции и цели – обеспечение финстабильности – деятельность Банка России как регулятора будет направлена на борьбу с инфляцией через ограничение финансирования лизинговых компаний и, соответственно, объемов лизингового портфеля, предупреждает Минэкономразвития.

Ведомство предложило выработать на площадке правительства единую позицию по вопросу регулирования лизинга и определить орган исполнительной власти, уполномоченный на регулирование и выработку госполитики в этой отрасли.

В Минэкономразвития и Минфине воздержались от комментариев.

"В настоящее время документ (концепция - ИФ) – проходит межведомственные консультации по вопросу регулирования. Банк России принимает участие в обсуждении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.