ЦБ готов вернуться к обсуждению введения страховки по средствам на кошельках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может вернуться к обсуждению вопроса расширения системы страхования вкладов на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан.

"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Какие именно изменения изучаются в части идентификации клиентов банковскими платежными агентами, регулятор не уточнил.

Сейчас в Госдуме находится законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию. Поправки вносятся в антиотмывочный закон (№115-ФЗ), в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина. Сейчас там закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить: банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Между тем в пояснительных материалах уточнялось, что, по тексту антиотмывочного закона, есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию – это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.

В подготовленных поправках сообщалось, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющие в соответствии с антиотмывочным законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство. Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 24 января 2023 года (поправки принимаются до 22 февраля).

Банк России еще осенью 2021 года обещал изучить возможность страхования средств на электронных кошельках. "В перспективе будем смотреть, что можно еще сделать, чтобы (...) при отзыве лицензии у банков, обслуживающих платежные системы, деньги людей, которые были в расчетах, или размещены на кошельках, или в такого рода механизмах, тоже не терялись, а были бы застрахованы. Но это большая работа, надо будет думать", - заявил Александр Данилов, занимавший тогда пост директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ.

Этот вопрос поднимался в связи с отзывом осенью 2021 года лицензии у банка "Платина", являвшегося оператором платежной системы CyberPlat. С отзывом лицензии банк перестал проводить расчеты в адрес получателей платежей через CyberPlat, что вызвало проблемы в работе системы. Временная администрация ЦБ была вынуждена составлять реестр платежей, проведенных через CyberPlat, но не доведенных до конечных получателей.

В дальнейшем Банк России не выносил на публичное обсуждение вопрос расширения страховки на средства клиентов платежных систем. Результаты своего анализа регулятор также не раскрывал.

ЦБ РФ в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк входит в систему страхования вкладов. По данным отчетности банка, на 1 января 2024 года страховая ответственность АСВ оценивается в 4,6 млрд рублей.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".