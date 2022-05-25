Суд признал незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка "Платина"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник, 24 мая, по иску московского банка "Платина" к ЦБ РФ признал незаконным приказ регулятора от 17 сентября 2021 года об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Как следует из сообщения на сайте банка, суд также признал недействительным приказ ЦБ РФ от 17 сентября 2021 года о назначении в банк "Платина" временной администрации.

Суд обязал Банк России "устранить допущенные нарушения прав, законных интересов заявителей путем возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ "Платина"".

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится на сайте апелляционного суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа, указывается на сайте банка.

Апелляционный суд 24 мая отменил решение суда первой инстанции, который 2 февраля признал законными оспариваемые приказы ЦБ РФ. Не согласившись с этим, банк "Платина" подал апелляцию, которая была удовлетворена 24 мая.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 16 марта оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 18 ноября 2021 года о принудительной ликвидации банка "Платина". Ликвидатором тогда была утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Кассационный суд тогда отклонил жалобу ООО "Капитал", которое является кредитором банка.

В оспариваемом решении суда говорится, что по состоянию на дату отзыва лицензии (17 сентября 2021 года - ИФ) остатки денежных средств банка на счетах ЦБ РФ составили 86,6 млн рублей, размер средств обязательных резервов кредитной организации, депонированных в Банке России, - 21,4 млн рублей. Аресты на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете банка в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, отсутствуют.

По данным ЦБ РФ, банк "Платина" нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводил "в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

Собственниками банка являются супруги Андрей и Мария Грибовы.

Андрей Грибов – основатель системы CyberPlat, созданной в 1997 году банком "Платина", она стала первой российской электронной платежной сиcтемой.

В 2018 году ЦБ РФ включил CyberPlat (расчетный банк "Платина") в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, в 2019 году платежная система CyberPlat была исключена из реестра кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Банк "Платина" по итогам второго квартала 2021 года занимал 224-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".