ЕЦБ в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет.

Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times со ссылкой на пресс-релиз ЕЦБ. В 2022 году регулятор был безубыточным.

Показатель учитывает полное высвобождение резервов в размере 6,6 млрд евро на покрытие финансовых рисков, без которого убыток был бы намного больше.

"Повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ в целях борьбы с инфляцией в еврозоне привело к росту процентных расходов по обязательствам ЕЦБ, привязанным к плавающим процентным ставкам, - говорится в пресс-релизе. - Однако процентный доход по активам ЕЦБ не вырос в той же степени и с той же скоростью, поскольку эти активы в основном имеют фиксированные процентные ставки и долгий срок погашения".

В 2023 году чистые процентные расходы регулятора составили 7,2 млрд евро против чистых процентных доходов в размере 900 млн евро годом ранее.

ЕЦБ ожидает убытков и в ближайшие несколько лет, после чего рассчитывает вернуться к стабильной прибыли.

При этом отмечается, что убыток 2023 года не повлиял на способность проводить эффективную денежно-кредитную политику, также никакие убытки вообще не влияют на способность регулятора работать эффективно и поддерживать ценовую стабильность, что является его главной задачей.

Размер баланса за минувший год сократился на 24 млрд евро, до 674 млрд евро.

ЕЦБ не выплатит дивиденды центральным банкам стран еврозоны по итогам прошлого года. В 2018-2022 годах они составляли 5,8 млрд евро.

Национальные центробанки обычно передают эти дивиденды в бюджет, отмечает FT.