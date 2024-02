В новый пакет санкций ЕС против России вошли четыре китайские компании

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Очередной, 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ включает в себя десять иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В частности, списки пополнили компания RG Solutions Limited, базирующаяся в Гонконге, и три фирмы с материкового Китая - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd.

Также в списки включили TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда и Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции.

Кроме того, власти ЕС решили, что ограничения в области импортно-экспортного контроля будут распространяться на Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. с Шри-Ланки и Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии.

По оценке ЕС, компании этих стран "поддерживают российский военно-промышленный комплекс" и "участвуют в обходе торговых ограничений". В Брюсселе утверждают, что эти структуры оказывают, опосредованным путем, поддержку ОПК России, ведя торговлю элементами электронного оборудования, нужными для вооруженных сил и военной промышленности.

В пятницу Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ.