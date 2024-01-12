Число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в 2023 году выросло на 6,7 млн

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", по итогам 2023 года увеличилось на 6,7 млн и достигло 29,7 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Сделки на фондовом рынке "Мосбиржи" в 2023 году в среднем ежемесячно заключали 3 млн человек (2,2 млн в 2022 году).

Частные инвесторы в 2023 году вложили в ценные бумаги на "Мосбирже" более 1,1 трлн рублей, в том числе 178,1 млрд рублей в акции, 215,4 млрд рублей в биржевые фонды, 715 млрд рублей в облигации.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 649,2 тысячи, до 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам года составил 2,5 трлн рублей.

В декабре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (15,4%), "ЛУКОЙЛа" (13,8%), "Яндекса" (6,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,4%), акции "Норникеля" (6,4%), "Роснефти" (6,1%), "Магнита" (4,3%) и "Татнефти" (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (37,9%), в активы денежного рынка AKMM (17,4%), в инструменты денежного рынка SBMM (13,1%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (6,6%), в российские акции SBMX (2,4%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,4%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,3%), в золото GOLD (2,1%), в российские акции AKME (1,9%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (1,4%).