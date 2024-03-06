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Etihad Airways увеличила годовую чистую прибыль и выручку

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways увеличил чистую прибыль и выручку в 2023 году на фоне роста пассажиропотока.

В 2023 году чистая прибыль авиакомпании составила $143 млн по сравнению с $25 млн годом ранее.

Ее выручка увеличилась до $5,5 млрд с $5 млрд, пассажиропоток вырос на 14%, до 14 млн человек.

За минувший год авиакомпания запустила 15 новых направлений, включая Бостон, Копенгаген и Санкт-Петербург, и увеличила флот на 14 самолетов.

Глава компании Антоноальдо Невес ответил CNBC на вопрос о готовящемся IPO перевозчика: "Я работаю для того, чтобы быть готовым, когда придет время".

Ранее СМИ сообщали, что владелец Etihad, инвестиционная компания ADQ, ведет переговоры с банками насчет листинга, который может состоятся уже в текущем году.

ОАЭ Etihad Airways Антоноальдо Невес
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