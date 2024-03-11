Уолл-стрит закрылась в минусе на данных по рынку труда, вслед за акциями Broadcom

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и отчетность чипмейкера Broadcom.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 275 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тыс.

Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тыс., а не на 353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тыс., до 290 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

Акции Broadcom упали на 7%, хотя один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции зафиксировал лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в первом квартале 2024 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе Broadcom, ее чистая прибыль по итогам финквартала, который завершился 4 февраля, сократилась до $1,325 млрд, или $2,93 в расчете на акцию, с $3,774 млн, или $9,03 в расчете на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $10,99, а выручка увеличилась на 34% в годовом выражении и достигла $11,96 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $10,40 на акцию при выручке в $11,8 млрд.

Цена бумаг другого производителя микрочипов Nvidia Corp. упала на 5,5%, оказав резко негативное влияние на индексы S&P 500 и Nasdaq.

Между тем капитализация Apple Inc. выросла на 1%, поддержав индекс Dow Jones.

Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил выручку во втором квартале 2024 финансового года на 5,7%, до $57,33 млрд, слабее ожиданий рынка. Акции компании подешевели на 7,6%.

Тем временем ритейлер одежды Gap Inc. завершил торги в пятницу ростом капитализации на 8,2% благодаря сильной квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,18% и составил 38722,69 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,65% - до 5123,69 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,16% и составил 16085,11 пункта.

По итогам минувшей недели S&P 500 потерял 0,2%, Dow Jones - 0,7%, Nasdaq - 1%.