"Газпром" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках второго раунда замещения евробондов-2025

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона – 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска – 5,05%.

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