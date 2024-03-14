В Центробанке заявили, что экономика РФ станет менее экспортно-ориентированной
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экономика России будет менее ориентированной на экспорт на фоне максимального внутреннего спроса, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в Новосибирске в четверг в ходе коммуникативной сессии с бизнесом.
"ВВП РФ по итогам 2023 года не просто восстановился, но и превысил докризизисные уровни (...) Прогноз на 2024 год предполагает дальнейшее продолжение роста", - сказал он.
Рост ВВП связан с восстановлением внутреннего спроса, который находится на максимальном уровне, уточнил он.
"Единственная компонента, которая тянет совокупный ВВП вниз и не дает ему расти - это чистый экспорт", - сказал он.
"Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно-ориентированной", - сказал Ганган. Соответственно, по его словам, уменьшится и поступление валютной выручки.