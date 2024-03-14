Рубль в четверг почти не изменился к бивалютной корзине перед выборами президента

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слегка усилил темпы роста, евро, напротив, перешел к небольшому снижению на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и перед ключевым событием недели - президентскими выборами в РФ.

Курс доллара США составил 91,72 руб./$1 в 19:00, что на 21,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,8 руб./EUR1, подешевев на 36,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,6 копейки, до 95,36 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,35 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга небольшой разнонаправленной динамикой в основных парах с учетом возобновления роста доллара США к большинству мировых валют на глобальном рынке после публикации данных о повышении цен американских производителей сильнее прогнозов. После публикации этих данных оценка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%, пишет Trading Economics.

Как стало известно в четверг, цены производителей (индекс PPI) в США в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с ростом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта, а также оценивают последние заявления представителей Банка России относительно продления сроков обязательной продажи валютной выручки и анализируют свежие экспортно-импортные данные от ЦБ РФ и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Обязательная продажа валютной выручки

ЦБ полагает, что указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами теряет свою актуальность в силу жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы считаем, что само по себе повышение ключевой ставки значимо влияет на динамику курса по двум каналам. Первый канал - она несколько "охлаждает" импорт, второй канал - это, скажем так, более экономично стимулирует экспортеров продавать валютную выручку", - сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам в Новосибирске в четверг.

Он отметил, что при низкой рублевой ставке у экспортеров может возникнуть соблазн придержать валютную выручку, а рублевые расходы внутри страны осуществлять за счет заемных средств.

"В силу того, что жесткие ДКУ (денежно-кредитные условия - ИФ) будут дальше стимулировать экспортеров продавать валютную выручку, я думаю, что продление (указа об обязательной продаже валютной выручки - ИФ) не столь необходимо", - сказал Ганган.

При этом, отметил он, у части экспортеров необходимость оставлять часть валютной выручки связана с необходимостью оплаты импортной составляющей.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. В конце января правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. ЦБ выступал против пролонгации мер.

ЦБ ожидает, что пик годовой инфляции в РФ придется на второй квартал 2024 года, сообщил кроме того журналистам Ганган. Он также отметил, что текущие инфляционные процессы соответствуют тому прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год.

"Текущие темпы роста цен, рост месячной инфляции в пересчете на год, они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью (минувшего года - ИФ), сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он.

В текущих условиях ключевая ставка в 16% позволяет эффективно сдерживать инфляцию, заявил Ганган. "Очень малое количество предприятий сможет активно наращивать производство, брать новые кредиты и так далее. Но 16%-ная ставка - это то, что мы наблюдаем в моменте, это позволит оперативно снизить инфляционное давление", - сказал он.

"В ближайшие три года средняя ключевая - это не 16%, это около 10%, даже меньше, если по нижней границе идти, явно однозначная величина", - сказал Ганган.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в России в феврале 2024 года составила 0,68% после 0,86% в январе. За январь-февраль 2024 года цены выросли на 1,55% (в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за январь-февраль 2023 года - 1,30%). Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,69% (аналитики ожидали 7,65%) с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

ЦБ в феврале подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 12,8% и составил $48,7 млрд, сообщила в четверг ФТС. В том числе экспорт в январе 2024 года снизился в годовом выражении на 14,2% - до $28,7 млрд, импорт - на 10,6%, до $20 млрд. Таким образом положительное внешнеторговое сальдо РФ в первый месяц 2024 года составило $8,7 млрд, сократившись на 18,9% год к году.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров из РФ в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт товаров в РФ в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые два месяца 2024 года снизилось на 4%, до $17,0 млрд, по сравнению с $17,7 млрд за аналогичный период 2023 года. Такая информация содержится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России. Профицит торгового баланса в феврале вырос на 17% - до $9,1 млрд после $7,8 млрд в январе. Показатель увеличился на 11% по сравнению с февралем 2023 года ($8,2 млрд).

Экспорт РФ в январе-феврале 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5% - до $60,8 млрд с $64,3 млрд, импорт - на 6%, до $43,8 млрд с $46,6 млрд. Экспорт в феврале 2024 года предварительно оценивается в $31,9 млрд, что на 10% больше, чем в январе ($28,9 млрд), и на 4% больше по сравнению с февралем 2023 года ($30,7 млрд). Импорт в феврале составил $22,8 млрд, это на 9% выше январского показателя ($21,0 млрд) и на 1% показателя февраля 2023 года ($22,5 млрд).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, при среднегодовой цене нефти марки Brent $80 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2024 года ожидается в размере $115 млрд.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела инвестиционной экспертизы ТКБ Инвестмент Партнерс Иван Журавлев, на нынешней неделе российский рубль торгуется в слабовыраженном негативном тренде, а его основное снижение пришлось на понедельник.

"На фоне растущих котировок на нефть марки Brent, пессимизм на рынке сформировали вышедшие данные по месячной инфляции за февраль, превысившие ожидания участников рынка. Потребительская активность населения и внутренний спрос в российской экономике остаются на повышенных уровнях. Это подтверждают и опубликованные Банком России оценки платежного баланса за февраль 2024 года. Благодаря росту экспорта в феврале, торговый баланс в январе-феврале практически восстановился до показателей 2023 года. Однако, несмотря на высокие рублевые ставки и ослабление валютного курса, объемы импорта также остаются высокими. В свою очередь, это продолжает оказывать давление на национальную валюту и частично нивелирует поддержку от продажи валютной выручки экспортерами", - говорит Журавлев.

По его словам, ключевыми событиями ближайших дней станут итоги выборов президента России, которые пройдут 15-17 марта, а также заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированное на 22 марта. "Ожидаем, что российский рубль закончит месяц на текущих уровнях, поддержку ему сможет оказать завершение налогового периода в марте, однако допускаем повышенную волатильность во второй половине месяца", - отмечает Журавлев.

"Российская валюта в среду пыталась укрепляться по отношению к доллару США на фоне растущей нефти, однако рост доллара США перебил позитивную динамику. Индекс доллара во второй половине дня пошел резко в рост на фоне слабых данных по инфляции в США. В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку рынку продолжат оказывать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров и рост цен на российскую нефть. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки в диапазоне 90-93 рублей за доллар США", - подчеркивает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть

Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг после публикации позитивного прогноза глобального спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве повысилась на 1,44%, до $85,24 за баррель. Чуть ранее котировки росли до $85,42 за баррель, максимального уровня с 6 ноября прошлого года. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,78%, до $81,14 за баррель.

В среду Brent выросла в цене на 2,6%, WTI - на 2,8% на данных о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах впервые за семь недель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Тем временем МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале 2024 года была повышена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы повышен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,6 млн б/с (на 1,7%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 0,9% - до $15,7 млрд, поскольку влияние снижения объемов экспорта нефти было лишь частично компенсировано ростом цен на нефтепродукты, кроме того, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Средние цены на все виды нефти выросли по сравнению с предыдущим месяцем и продолжали превышать ценовой предел G7, в то время как все нефтепродукты, за исключением нафты, торговались ниже price cap. Доходы государственного бюджета выросли в феврале, несмотря на отмену экспортных пошлин на нефть, которая вступила в силу задним числом в прошлом месяце, что отражает более высокие международные цены на нефть.

В целом экспорт нефти из РФ после декабрьского пика в 5 млн б/с в феврале снизился до 4,75 млн б/с, причем падение поровну распределилось между трубопроводными и морскими маршрутами. Отправка в Китай выросла на 100 тыс. б/с, до 2,2 м/с, экспорт в Индию снизился на 420 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,2 млн б/с.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 марта на 9,1 копейки, до 91,6359 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,56 копейки, до 100,2625 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 4,57 копейки по отношению к среде и составил 91,5554 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 10,32 копейки, увеличившись до 91,6291 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 280,24 млн, из которых $332,089 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $948,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,55 копейки, до 100,2336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подорожал на 4,96 копейки, до 100,2225 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR526,466 млн, из которых EUR109,829 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR416,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 марта упала на 25 базисных пунктов - до 15,75% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц осталась в четверг на прежнем уровне - 15,77% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта и составила 15,21% годовых.