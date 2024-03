Фондовые индексы США снизились, подешевели акции крупных IT-компаний

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU -Рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками.

Фондовые индексы уверенно выросли по итогам прошлой недели и показывают существенный квартальный подъем. С начала года S&P 500 прибавил 9,4%, Dow Jones Industrial Average - 4,3%, Nasdaq Composite - 9,2%, по данным FactSet.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали неожиданное снижение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. домов, по данным Trading Economics.

Акции Apple Inc., Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) подешевели соответственно на 0,8%, 0,5% и 1,3% по итогам торгов.

Европейская комиссия (ЕК) инициировала проверки в отношении трех IT-гигантов на предмет выполнения ими условий нового закона о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA).

"Еврокомиссия подозревает, что меры, принятые компаниями, не обеспечивают эффективного выполнения ими обязательств, предусмотренных DMA", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятор также сообщил, что начнет собирать информацию, касающуюся практик Amazon.com Inc.. Стоимость бумаг компании увеличилась к закрытию рынка на 0,5%.

Цена акций Intel Corp. снизилась на 1,7%, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) - на 0,6%. Как сообщила газета Financial Times, власти Китая ввели новые правила, требующие от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, что будет означать постепенный отказ от использования в ПК и серверах чипов Intel и AMD.

Новые правила также предусматривают постепенный отказ от операционной системы Windows от Microsoft Corp. и баз данных, разработанных иностранными компаниями, пишет газета. Акции Microsoft подешевели на 1,4%.

Бумаги Boeing Co. подорожали на 1,4% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Дэвид Калхун покинет свой пост в конце 2024 года. Председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку в мае, после годового собрания акционеров, сообщила Boeing. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm. Стэн Дил, президент и гендиректор подразделения, выпускающего гражданские самолеты Boeing, покидает компанию немедленно.

Капитализация авиакомпании United Airlines Holdings Inc. упала на 3,4%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) обеспокоено высоким уровнем проблем с безопасностью на рейсах United Airlines и намерено увеличить надзор за United.

Стоимость бумаг Lucid Group Inc. выросла на 5,4%. Американский производитель электромобилей сообщил, что разместит акции на $1 млрд в пользу своего мажоритарного акционера - саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Акции Tesla Inc. подорожали на 1,1%, несмотря на ухудшение рекомендации для бумаг компании до "нейтрально" с "покупать" аналитиком Mizuho Виджаем Ракешем.

Ракеш также понизил рекомендации для бумаг NIO Inc. (+0,4%) и Rivian Automotive Inc. (-1,4%) По мнению эксперта, замедление темпов роста спроса на электромобили в мире, увеличение запасов готовой продукции и снижение доступности ликвидности будут негативно влиять на результаты всех трех компаний в течение следующего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник упал на 162,26 пункта (0,41%) и составил 39313,64 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,99 пункта (0,31%) - до 5218,19 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 44,35 пункта (0,27%) и составил 16384,47 пункта.