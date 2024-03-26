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Российские застройщики внедрят китайский опыт стального строительства

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские инженеры и строители планируют использовать китайский опыт в сфере стального строительства, заявил журналистам гендиректор Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Александр Данилов.

"В течение прошлого года наши специалисты исследовали опыт и особенности работы в сфере стального строительства Китая. Особое внимание было уделено методике проектирования и строительства различных объектов на металлокаркасе", - сказал он.

Кроме того, по его словам, были изучены нормативная база и практика согласования таких проектов.

"Уверен, что полученный передовой опыт и знания найдут применение в России, а особенности согласований будут учтены при совершенствовании отечественной нормативной базы. В конечном итоге, это должно способствовать более широкому применении стальных технологий в строительстве", - подчеркнул Данилов.

Ранее в интервью "Интерфаксу" директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин отмечал, что за 2023 год были проанализированы 14 базовых ключевых китайских документов в сфере строительства.

"Сопоставили их с российскими нормами и подготовили предложения по актуализации наших СП и ГОСТов, которые сейчас рассматриваются в рамках профильных технических комитетов. Кроме того, в этом году мы прорабатываем вопрос о заключении соглашения между ФАУ "ФЦС", департаментом стандартов и норм и Институтом стандартов и норм министерства жилищного, городского и сельского строительства КНР", - сказал Копытин.

Александр Данилов Китай Андрей Копытин АРСС
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