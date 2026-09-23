Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq вырос, обновив рекордный максимум.

Трейдеры оценивали выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее (ГА) ООН, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Трамп сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана "на полях" ГА ООН во вторник, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время".

Эти слова способствовали снижению цен на нефть, которые начали опускаться ранее в ходе сессии на сообщении японского агентства Kyodo News о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на встречу лидеров США и Китая в Вашингтоне. Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме в четверг. Как ожидается, главы двух государств обсудят конфликт Вашингтона с Тегераном, торговые вопросы, а также ситуацию с поставками редкоземельных металлов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин, выступивший во вторник на мероприятии в Балтиморе, заявил, что для ослабления инфляционных шоков может потребоваться время и предупредил о риске закрепления высокого ценового давления. Он подчеркнул, что шоки со стороны предложения уже не являются единичными или временными, и создают устойчивое инфляционное давление в экономике.

"Со временем они могут пройти, но я полагаю, что это действительно потребует времени", - сказал Баркин.

Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила рост вероятности проявления сценариев, при которых инфляция в США держится "заметно выше 2%".

Повышение ставки Федрезервом на сентябрьском заседании поможет вернуть инфляцию к целевому уровню, написала Коллинз в LinkedIn.

Лидерами снижения в Dow Jones во вторник стали акции Cisco Systems Inc. (-4,5%), JPMorgan Chase & Co. (-3,4%), American Express Co. (-2,7%).

В лидерах роста - бумаги Amgen Inc., подорожавшие на 4,3% благодаря позитивным результатам клинических исследований одного из препаратов компании. Уверенный подъем также показали акции Home Depot Inc. (+2,7%), 3M Co. (+2,6%), Honeywell International Inc. (+2,6%).

Рыночная стоимость Lennar Corp. увеличилась на 6,4% на информации о покупке более 2,7 млн ее акций инвесткомпанией Berkshire Hathaway Inc.

Капитализация Capri Holdings выросла на 6,2% на информации СМИ о том, что владелец брендов Michael Kors и Jimmy Choo ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Акции Royal Caribbean подешевели на 6,1% после публикации CNBC о том, что круизный оператор близок к сделке по покупке 50%-й доли в сети курортных отелей Sandals Resorts International за $3 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 0,36% - до 51863,69 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 составило 7764,64 пункта, практически не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,45%, до 27244,28 пункта.