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"Лемана ПРО" сменила гендиректора

"Лемана ПРО" сменила гендиректора
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Ле Монлид" (бренд "Лемана ПРО", ранее "Леруа Мерлен") с 22 сентября возглавил Денис Исаев, следует из данных компании в ЕГРЮЛ.

Он сменил на посту гендиректора Лорана Дефассье, который был занимал эту должность в ООО с 2021 года.

Ранее в ЕГРЮЛ раскрывалась информация о том, что Исаев владеет 64,5% ООО Коммерческий банк "Газтрансбанк" (по состоянию на 2017 год), а также 50% ООО "Е1-Капитал" (по состоянию на 2023 год); обе компании зарегистрированы в Краснодаре. Кроме того, сообщалось, что Исаев являлся также председателем совета директоров Газтрансбанка.

17 сентября был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей. Наряду с "Лемана ПРО", речь идет об активах Auchan и Nestle в РФ, FM Logistics и Bati Logistics.

21 сентября "Лемана ПРО" сообщала, что временный управляющий ритейлера заинтересован в сохранении актива как единой торговой сети, его действующей системы управления, а также в бесперебойной работе магазинов и распределительных центров.

"Устойчивая работа компании напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта, отмечается в письме. Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - указывала "Лемана ПРО".

В свою очередь, ООО "Ашан" возглавил выходец из X5 и Росимущества Илья Бердников, сменивший в должности Асю Балабай (заняла пост исполнительного директора компании), сообщал накануне "Коммерсантъ".

Лемана ПРО
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