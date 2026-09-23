План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Второе полугодие ожидается непростым для продаж Lada, а авторынок, на рост которого до 1,5-1,55 млн машин в "АвтоВАЗе" рассчитывали при планировании выпуска 400 тыс. автомобилей в 2026 году, в этом году останется на уровне 1,4-1,45 млн единиц, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Для "АвтоВАЗа" второе полугодие будет непростым, что совершенно очевидно. Мы видим это уже по динамике первой половины сентября. В этом месяце мы рассчитываем продать примерно 30 тыс. автомобилей. Пока идем плюс-минус в этих параметрах: какие-то дни - плюс, некоторые - минус. Это значит, что мы практически идем в траектории прошлого года", - сказал Соколов журналистам накануне на всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России".

Он отметил, что ожидания "АвтоВАЗа" от российского авторынка во втором полугодии соответствуют предыдущим рыночным прогнозам компании о том, что в этом году в РФ будет продано примерно столько же легковых и легких коммерческих автомобилей, сколько и в прошлом - 1,4-1,45 млн шт.

"Скорее всего, рынок во втором полугодии будет снижаться. Но поскольку первое полугодие было в плюсе год к году на 7% или даже чуть больше, снижение во втором полугодии будет компенсировано вот этим ростом в первом. В итоге рынок выйдет на параметры 2025 года", - добавил Соколов.

Глава "АвтоВАЗа" отметил, что производственный комплекс компании постоянно модернизируется и технически готов ежегодно выпускать более полумиллиона автомобилей. В частности, только в этом году на производстве компании добавилось порядка сотни роботов, в следующем году планируется установить ещё 45.

"Производительность постоянно увеличивается. Но мы будем ориентироваться по рынку. Это значит, что 400 тысяч - это не догма, а некий ориентир, планка. Когда мы ее в прошлом году ставили, предполагалось, что и рынок вырастет до уровня 1,5-1,55 млн автомобилей. А производить и ставить автомобили в сток - это только замораживать деньги", - сказал Соколов, не уточнив, каким может быть объем производства Lada в этом году.

"Сейчас мы видим, что Niva Legend продается очень хорошо, обходит Niva Travel по темпам продаж, чего не было практически никогда или очень давно. Возможно, с другими нашими моделями, в том числе с запуском Lada Azimut, мы увидим, что на рынке произойдут позитивные для нас перемены. Производить мы будем ровно столько, сколько будет необходимо рынку и будет балансировать наше производство с продажами", - сказал Соколов журналистам.

За 2025 г. "АвтоВАЗ" произвел 325 тыс. Lada (-38,2%), продал на российском рынке 338,5 тыс. шт. (-26,2%). Еще 20,7 тыс. автомобилей в прошлом году были отгружены на экспортные рынки (против 21 тыс. в 2024 г.).