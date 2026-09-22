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Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 16 сентября
Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру во вторник превысил рубеж 2300 пунктов и обновил максимум с 16 сентября благодаря коррекционному восстановлению рынка на ожиданиях оптимистичных геополитических новостей с Генассамблеи ООН; сдерживающим фактором выступает упавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $99 за баррель).

К 16:41 индекс МосБиржи составил 2300,26 пункта (+1,9%), индекс РТС - 861,68 пункта (+1,9%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ММК" (+5,4%), "ФосАгро" (+5,3%), "Северстали" (+5,2%), "АЛРОСА" (+4,2%), "НЛМК" (+3,9%), МКПАО "Озон" (+3,8%), "Газпрома" (+3,2%), ВТБ (+3%).

"Газпром" сообщил во вторник, что транспортировка газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновлена после предусмотренных контрактом планово-профилактических работ. Работы проводились с 15 по 22 сентября. "Мероприятия выполнены в полном объеме. Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

Фьючерс на нефть Brent упал до $98,74 за баррель (-1,6%) на сообщениях СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления, о чем сообщило японское агентство Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Соответствующая информация передана Вашингтону через посредников, сказал он.

Тегеран в своем послании призвал возобновить переговоры с целью постоянного прекращения конфликта двух стран и намерен использовать сессию Генассамблеи ООН на этой неделе для консультаций со странами-посредниками.

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